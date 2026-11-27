राजनीतिक खेमे के इतने सारे उम्मीदवारों के मैदान में होने से स्थिति काफी खुली हुई है। ले पेन का मुकाबला दूसरे दौर में धुर-वामपंथी जीन-लुक मेलेंशॉन से हो सकता है, जो दिखाता है कि फ्रांस की राजनीति कितनी बंटी हुई है।

जानकारों का कहना है कि यह बिखरा हुआ राजनीतिक माहौल बताता है कि लोग कितना बदलाव चाहते हैं, और अप्रैल 2027 के चुनाव से पहले गठबंधनों में अभी भी उलटफेर हो रहे हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है।