फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़, 30 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में
फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की जगह लेने के लिए एक जोरदार चुनावी दौड़ की तैयारी चल रही है, जिसमें 30 से भी ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
धुर-दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन अपने कानूनी मामलों के बावजूद जनमत सर्वेक्षणों में सबसे आगे चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं है।
देश बढ़ती महंगाई और लोगों के गुस्से भरे विरोध प्रदर्शनों से हिल गया है, जिससे इस बार मतदाताओं का मूड समझना मुश्किल हो गया है।
दूसरे दौर में ले पेन का मेलेंशॉन से हो सकता है मुकाबला
राजनीतिक खेमे के इतने सारे उम्मीदवारों के मैदान में होने से स्थिति काफी खुली हुई है। ले पेन का मुकाबला दूसरे दौर में धुर-वामपंथी जीन-लुक मेलेंशॉन से हो सकता है, जो दिखाता है कि फ्रांस की राजनीति कितनी बंटी हुई है।
जानकारों का कहना है कि यह बिखरा हुआ राजनीतिक माहौल बताता है कि लोग कितना बदलाव चाहते हैं, और अप्रैल 2027 के चुनाव से पहले गठबंधनों में अभी भी उलटफेर हो रहे हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है।