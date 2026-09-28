रूस से 68 प्रतिशत व्यापार करने पर आयरलैंड की कंपनी पर EU की तलवार, प्रतिबंधों का खतरा

रूसी कंपनी रुसल के स्वामित्व वाली औघिनिश ने 2021 में रूस को अपना निर्यात 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025 में 68 प्रतिशत कर दिया है। यह प्लांट स्थानीय स्तर पर काफी अहम है।

इसमें करीब 1,000 लोग काम करते हैं और यह आयरलैंड के बिजली ग्रिड को ऊर्जा भी देता है। आलोचकों का मानना है कि इसका निर्यात रूस के सैन्य उत्पादन में सहायता कर रहा है।

आयरलैंड इस समय यूरोपीय संघ परिषद में प्रतिबंधों पर चल रही चर्चाओं की अगुवाई कर रहा है, जिससे स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। औघिनिश को बंद करने से यूरोप के एल्यूमीनियम क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है, जो पहले से ही आयात पर काफी निर्भर है।

प्रतिबंधों पर काम कर रहे यूरोपीय संघ के एक अधिकारी ने कहा, "यह मामला जटिल है और इतना सीधा नहीं है।" वहीं, औघिनिश ने किसी भी तरह की गलत गतिविधि से इनकार किया है।