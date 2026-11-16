EU ने चीन के GMO चावल शिपमेंट रोके, 125 से अधिक चेतावनियों के बाद बड़ा एक्शन
यूरोपीय संघ (EU) ने हाल ही में चीन से आए चावल आधारित 3 शिपमेंट पर रोक लगा दी है।
इन शिपमेंट में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गनिज़्म (GMO) पाए गए हैं, जिनकी मौजूदा नियमों के हिसाब से बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यह कोई इकलौती घटना नहीं है।
अकेले इस साल चीन से आए 8 शिपमेंट में GMO पाए जा चुके हैं, जिनमें से सबसे ताजा मामला 11 नवंबर, 2026 को पकड़ा गया है।
यूरोपीय संघ ने चीनी चावल को लेकर 125 से ज़्यादा बार चेतावनी जारी की
यह समस्या पहले भी कई बार उठ चुकी है। पहले चावल के क्रैकर्स और नूडल्स जैसे उत्पादों में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे।
हालांकि, चीन बार-बार कहता रहा है कि वह GMO चावल नहीं उगाता है, फिर भी लगता है कि उसकी कुछ प्रायोगिक किस्में बाजार में पहुंच गई हैं।
यूरोपीय संघ इस मामले पर कई सालों से चिंता जाहिर कर रहा है। साल 2006 से 2025 के दौरान सिर्फ चीन के चावल से बने उत्पादों के लिए 125 से भी ज़्यादा अलर्ट नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं।
दूसरी ओर, चीन खुद भी भारत और कजाकिस्तान जैसे देशों से आने वाले GMO-दूषित आयात को लौटा रहा है। ऐसे में वैश्विक खाद्य व्यापार सबके लिए और भी पेचीदा होता जा रहा है।