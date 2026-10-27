अमेरिका में 3 नवंबर को मतदान, तय होगा ट्रंप का भविष्य और सत्ता का संतुलन

अमेरिका में इस समय मध्यावधि चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। 3 नवंबर को अमेरिकी वोटर तय करेंगे कि कांग्रेस की 470 सीटें किसे मिलेंगी।

इनमें हाउस की सभी सीटें और सीनेट की कुछ सीटें शामिल हैं। इसके अलावा, राज्यों में कई अहम पदों पर भी चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा राजनीतिक सत्ता का संतुलन दांव पर लगा है।

डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन से कांग्रेस पर नियंत्रण पाने के लिए अब बस कुछ ही और सीटों की दरकार है। ईरान के साथ युद्ध के बीच चुनाव में ट्रंप को लेकर लोगों में नाराजगी भी दिख रही है।