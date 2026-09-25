ब्रिटेन के परमाणु पनडुब्बी से पकड़े गए ईरानी-रोमानियाई नागरिकों पर नहीं होगी कार्रवाई

अधिकारियों ने सारे सबूतों को देखने के बाद बताया कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। क्राउन ऑफिस ने कहा है कि अगर भविष्य में और सबूत मिलते हैं, तो उन्हें आगे की कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

बता दें कि फासलेन वह जगह है जहां ब्रिटेन अपनी परमाणु पनडुब्बियां रखता है। इसलिए यहां होने वाली किसी भी घटना पर खास ध्यान दिया जाता है।

अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि ये मार्च वाली गिरफ्तारियां तब हुईं, जब फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था।