वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई बड़े स्कोर खड़े किए हैं। वेस्टइंडीज की टीम भी भारत के खिलाफ कई मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर बनाने में सफल रही है। इस दौरान कैरेबियाई बल्लेबाजों ने कई कमाल की पारियां खेली हैं। आइए भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर पर नजर डालते हैं।
#1
333/8, साल-1983
वेस्टइंडीज ने साल 1983 में भारत के खिलाफ 333/8 का बड़ा स्कोर बना दिया था।
ये मुकाबला जमशेदपुर में खेला गया था।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज टीम के लिए विवियन रिचर्ड्स ने 99 गेंदों में 149 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 20 चौके और 3 छक्के निकले थे।
गॉर्डन ग्रीनिज ने 115 रन की पारी खेली थी। जवाब में भारतीय टीम 229/5 का स्कोर ही बना पाई थी। उसे 104 रन से हार का सामना करना पड़ा था।
#2
324/4, साल-2002
साल 2002 में वेस्टइंडीज भारत के दौरे पर आई थी। सीरीज के चौथे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए उसने 324/4 का स्कोर बना दिया।
क्रिस गेल ने 127 गेंदों का सामना करते हुए 140 रन बनाए थे। रामनरेश सरवन ने 104 गेंदों में नाबाद 99 रन की पारी खेली थी।
इतने बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद वेस्टइंडीज मुकाबला 5 विकेट से हार गई। भारत ने 47.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। राहुल द्रविड़ ने 109 रन बनाए थे।
#3
324/8, साल-2007
वेस्टइंडीज ने साल 2007 में भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 324/8 का स्कोर बनाया था।
उस मुकाबले में शिवनारायण चंद्रपॉल ने 136 गेंदों पर 149 रन की शानदार पारी खेली थी। उनके बल्ले से 16 चौके और 3 छक्के निकले थे।
वहीं, गेल ने 46 गेंदों पर 52 रन बनाए थे।
हालांकि, वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338/3 का स्कोर बनाया था।
#4
322/8, साल-2018
साल 2018 में वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 322/8 का स्कोर खड़ा कर दिया था।
शिमरन हेटमायर ने 78 गेंदों में 106 रन की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 6 चौके और 6 छक्के निकले थे।
कीरन पॉवेल ने 39 गेंदों में 51 रन बनाए थे। इसके बावजूद उस मैच में भारतीय टीम को ही जीत मिली थी।
विराट कोहली ने 140 रन की शानदार पारी खेली थी। 42.1 ओवर में भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया था।