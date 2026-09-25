वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के खिलाफ कई बड़े टीम स्कोर बनाए हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर

लेखन आदर्श कुमार 04:15 pm Sep 25, 202604:15 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई बड़े स्कोर खड़े किए हैं। वेस्टइंडीज की टीम भी भारत के खिलाफ कई मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर बनाने में सफल रही है। इस दौरान कैरेबियाई बल्लेबाजों ने कई कमाल की पारियां खेली हैं। आइए भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर पर नजर डालते हैं।