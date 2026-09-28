यूक्रेन युद्ध से सबक ले रहा ब्रिटेन, अपने युद्धक टैंकरों को उन्नत करने में जुटा

रूस और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ब्रिटेन की सेना अपने युद्धक टैंकों में बड़ा बदलाव कर रही है।

यूक्रेन युद्ध में बख्तरबंद वाहनों के उपयोग के तरीके ड्रोन पूरी तरह बदल चुके हैं, जिसे देखते हुए ब्रिटेन अपने चैलेंजर 3 मुख्य युद्धक टैंक को अपने पूर्ववर्ती चैलेंजर 2 की जगह उतारेंगे।

इसमें डिजिटल तकनीक और नए हथियार लगाए जाएंगे। इससे यह दूसरे NATO देशों की सेनाओं के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएगा और आधुनिक खतरों, खासकर ड्रोनों का मुकाबला कर पाएगा।

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, "हम यूक्रेन से मिल रहे ढेर सारे डेटा को ध्यान में रख रहे हैं ताकि इन बदलावों को सही दिशा दी जा सके।"