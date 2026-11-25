हसीना की वापसी से पहले बांग्लादेश में सियासी घमासान, अवामी लीग का बंद
बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। पार्टी को उम्मीद है कि इस कदम से अंतरिम सरकार पर उनकी मांगें मानने का दबाव बनेगा, ताकि 16 दिसंबर को हसीना के भारत लौटने से पहले ही उनकी बातें मान ली जाएं।
उनकी मांगों में राजनीतिक प्रतिबंधों को खत्म करना, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना और हसीना समेत पार्टी के अन्य नेताओं पर लगे मुकदमों को वापस लेना शामिल है।
सरकार ने कहा- शेख हसीना को हो सकती है गिरफ्तारी
पार्टी ने ज्यादा राजनीतिक आजादी, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को दोबारा खोलने और बिजली-पानी जैसी जरूरी चीजों के दाम घटाने की भी मांग की है।
हाल के दिनों में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं पर हिंसा की गई है और देशभर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि हसीना के वापस लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।