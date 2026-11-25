बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रतिबंधित पार्टी अवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। पार्टी को उम्मीद है कि इस कदम से अंतरिम सरकार पर उनकी मांगें मानने का दबाव बनेगा, ताकि 16 दिसंबर को हसीना के भारत लौटने से पहले ही उनकी बातें मान ली जाएं।

उनकी मांगों में राजनीतिक प्रतिबंधों को खत्म करना, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना और हसीना समेत पार्टी के अन्य नेताओं पर लगे मुकदमों को वापस लेना शामिल है।