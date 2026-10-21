इंडोनेशिया में 100 साल बाद फिर दिखा ये दुर्लभ जीव
वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। इंडोनेशिया के बांका द्वीप पर लगभग एक सदी बाद 'बांका स्लो लोरिस' नाम का एक दुर्लभ जीव फिर से देखा गया है। बहुत से लोग तो इसे हमेशा के लिए विलुप्त मान चुके थे।
पिछले एक दशक में, बचावकर्मियों को ऐसे 90 से ज्यादा रहस्यमयी जीव मिले हैं। इससे पर्यावरणविदों को न केवल उम्मीद मिली है, बल्कि यह भी पता चला है कि यह छोटी सी प्रजाति कितनी मज़बूत है और विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बचाए रखने में सक्षम है।
पर्यावरणविदों ने बांका के आवास की सुरक्षा का किया आग्रह
इतनी वापसी के बावजूद भी, बांका स्लो लोरिस अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। टिन खनन और पाम ऑयल के बागानों की वजह से इसका जंगल वाला घर लगातार छोटा होता जा रहा है।
एलोबी वन्यजीव बचाव केंद्र जैसे पर्यावरणविद् अब इसके बचे हुए आवास को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। लांगका सानी का कहना है कि इन जंगलों को अभी बचाना बेहद ज़रूरी है। ऐसा करने से ही इस अनोखे जीव को और इंडोनेशिया की जैव विविधता में इसकी अहम जगह को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रख सकते हैं।