इंडोनेशिया में 100 साल बाद फिर दिखा ये दुर्लभ जीव

इतनी वापसी के बावजूद भी, बांका स्लो लोरिस अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। टिन खनन और पाम ऑयल के बागानों की वजह से इसका जंगल वाला घर लगातार छोटा होता जा रहा है।

एलोबी वन्यजीव बचाव केंद्र जैसे पर्यावरणविद् अब इसके बचे हुए आवास को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह कर रहे हैं। लांगका सानी का कहना है कि इन जंगलों को अभी बचाना बेहद ज़रूरी है। ऐसा करने से ही इस अनोखे जीव को और इंडोनेशिया की जैव विविधता में इसकी अहम जगह को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रख सकते हैं।