ऑस्ट्रेलिया में अगले 4 साल में 6.50 लाख प्रवासियों की संख्या घटाने की योजना

ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी गठबंधन ने अगले 4 सालों में 6.50 लाख अस्थायी प्रवासियों की संख्या को कम करने की योजना बनाई है।

इस योजना के लागू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा के नियम और सख्त हो जाएंगे और परिवार के सदस्यों को ऑस्ट्रेलिया लाने पर भी कड़ी पाबंदियां लगेंगी।

इसके साथ ही, छात्रों के काम के घंटों पर नज़र रखने के लिए उनके वीजा को कुछ खास शिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए नए नियम बनाए जाएंगे, जबकि PhD, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षेत्रीय छात्रों के लिए अध्ययन के बाद के कुछ रास्ते बरकरार रखे जाएंगे।

लिबरल और नेशनल पार्टियों का मानना ​​है कि प्रस्तावित बदलाव ऑस्ट्रेलिया के शुद्ध विदेशी प्रवासन को कम करने और प्रणाली को कुशल प्रवासन की ओर मोड़ने की व्यापक योजना का हिस्सा हैं।