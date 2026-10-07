टी-20 अंतरराष्ट्रीय: डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्पिनर
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को हासिल किया। इस मैच में नमन धीर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और अपने पहले मैच में 3 विकेट लिए। इस बीच डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्पिनर के बारे में जानते हैं।
#1
प्रज्ञान ओझा (4/21 बनाम बांग्लादेश, 2009)
पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने 2009 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
टी-20 विश्व कप के उस मैच में उन्होंने अपने 4 ओवर में 21 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। उन्होंने महमूदुल्लाह और शाकिब अल हसन जैसे प्रमुख विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में फंसाया था।
मैच में बांग्लादेशी टीम जीत के लिए मिले 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 155/8 का स्कोर ही बना सकी थी।
#2
अक्षर पटेल (3/17 बनाम जिम्बाब्वे, 2015)
अक्षर पटेल ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था।
उन्होंने हरारे में खेले गए मैच में 17 रन देते हुए 3 विकेट लिए थे।
बाएं हाथ के इस स्पिनर ने एल्टन चिगुम्बुरा, हैमिल्टन मसाकाद्जा और सिकंदर रजा को आउट किया था।
उस मुकाबले में भारत ने पहले खेलते हुए 178/5 का स्कोर बनाया था और जिम्बाब्वे की पारी पूरे ओवर खेलने के बाद 124/7 का स्कोर ही बना सकी थी।
#3
नमन धीर (3/31 बनाम वेस्टइंडीज, 2026)
नमन ने वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर को वापसी की राह दिखाई।
अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।
वह अपनी टीम से सबसे सफल गेंदबाज रहे और वेस्टइंडीज की पारी 19.1 ओवर में 171 रन बनाकर ऑलआउट हुई।
भारत ने कप्तान श्रेयस अय्यर के शतक (102*) की बदौलत जीत दर्ज की।
#4
रवि बिश्नोई (2/17 बनाम वेस्टइंडीज, 2022)
रवि बिश्नोई ने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।
ईडन गार्डन में खेले गए उस मैच में बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के कोटे में 4.25 की इकॉनमी रेट के साथ 17 रन देते हुए 2 विकेट लिए थे।
उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था।
उस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157/7 का स्कोर बनाया था और भारत ने लक्ष्य हासिल किया था।