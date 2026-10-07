टी-20 अंतरराष्ट्रीय: डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्पिनर

नमन ने वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर को वापसी की राह दिखाई।

अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।

वह अपनी टीम से सबसे सफल गेंदबाज रहे और वेस्टइंडीज की पारी 19.1 ओवर में 171 रन बनाकर ऑलआउट हुई।

भारत ने कप्तान श्रेयस अय्यर के शतक (102*) की बदौलत जीत दर्ज की।