दिल्ली के सीमापुरी में 5 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि सीमापुरी में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई है और बचाव दल घटनास्थल पर काम कर रहे हैं। सीमापुरी गोल चक्कर, डीएलएफ भोपुरा और आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित है।

दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि दोपहर 3:30 बजे इमारत गिरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत बचाव दल को भेजा गया है।

अभी तक 10 से 15 लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर आई है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई।