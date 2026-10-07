कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे

कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सफर को सराहा, साझा किया खास पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 04:36 pm Oct 07, 202604:36 pm

क्या है खबर?

कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बधाई दी है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और उनके सफर को राष्ट्र सेवा और अटूट समर्पण का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया है। कंगना ने यह भी बताया कि उन्हें कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प सभा' ​​में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री मोदी का प्रेरणादायक भाषण सुनने का मौका भी मिला।