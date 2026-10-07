स्टारलिंक ने भारत के लिए पूरी तैयारी की

स्टारलिंक ने भारत के लिए पूरी तैयारी की, अब बस सरकार की अंतिम मंजूरी बाकी

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:37 pm Oct 07, 202604:37 pm

क्या है खबर?

स्पेस-X की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सेवा शुरू करने के करीब पहुंच गई है। कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी लॉरेन ड्रेयर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बताया कि भारत के लिए स्टारलिंक का पूरा सिस्टम यहां के सुरक्षा नियमों और सरकारी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी भारतीय ग्राहकों का डाटा देश में ही रखने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि, व्यावसायिक सेवा शुरू करने के लिए अभी अंतिम सरकारी मंजूरी मिलना बाकी है।