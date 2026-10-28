ऑस्ट्रेलिया ने AI से बच्चों के भावनात्मक लगाव पर रोक लगाई, 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर' बिल पास

ऑस्ट्रेलिया में 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर' बिल 28 अक्टूबर, 2026 को प्रतिनिधि सभा से पास हो गया है। यह बिल सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव बनाने वाले बॉट्स पर ही नहीं लगेगा, बल्कि यह खतरनाक सामग्री (जैसे आतंकवाद से जुड़ी बातें) को भी सीमित करेगा।

इसके साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ता एल्गोरिथम से चलने वाली फीड से बाहर निकल सकें। ग्रीन्स पार्टी इस कदम का समर्थन कर रही है, लेकिन गठबंधन की तरफ से कुछ विरोध भी है।

आगे इस पर सीनेट में और बहस होगी, उम्मीद है कि साल खत्म होने से पहले यह पास हो जाएगा।