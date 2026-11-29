सिर्फ नॉर्स अटलांटिक ही नहीं, बल्कि इस संकट की वजह से कम से कम 7 अन्य एयरलाइंस या तो बंद हो गई हैं, या अपना पुनर्गठन कर रही हैं या फिर कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं। स्पिरिट एयरलाइंस 34 साल तक सेवा देने के बाद बंद हो गई है। उसने इसका कारण आसमान छूती ईंधन लागत और सरकार से मदद न मिलना बताया है। एयरबाल्टिक अपने पुनर्गठन के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या भी कम कर रही है। वहीं, वोलोटिया और प्लस अल्ट्रा जैसी एयरलाइंस भी खुद को बचाए रखने के लिए जूझ रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ईंधन उनकी परिचालन लागत का करीब 31.4 प्रतिशत हिस्सा होने वाला है, जबकि पहले यह लगभग 25 प्रतिशत था। इस वक्त पूरा एविएशन उद्योग भारी दबाव में है।