हवाई उद्योग पर दोहरी मार: युद्ध और बढ़ती लागत से कई एयरलाइंस ध्वस्त
अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने एयरलाइंस कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जेट ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे हवाई यात्रा उद्योग में भारी उथल-पुथल मची हुई है। नॉर्वेजियन एयरलाइन नॉर्स अटलांटिक की नॉर्वेजियन ऑपरेटिंग यूनिट ने हाल ही में दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। उसने अपनी उड़ानें और टिकटों की बिक्री बंद कर दी है। यह साफ दिखाता है कि जब लागत इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, तो विमानों को उड़ाते रहना कितना मुश्किल हो जाता है।
कई एयरलाइंस बंद हुईं या पुनर्गठन कर रही
सिर्फ नॉर्स अटलांटिक ही नहीं, बल्कि इस संकट की वजह से कम से कम 7 अन्य एयरलाइंस या तो बंद हो गई हैं, या अपना पुनर्गठन कर रही हैं या फिर कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं। स्पिरिट एयरलाइंस 34 साल तक सेवा देने के बाद बंद हो गई है। उसने इसका कारण आसमान छूती ईंधन लागत और सरकार से मदद न मिलना बताया है। एयरबाल्टिक अपने पुनर्गठन के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या भी कम कर रही है। वहीं, वोलोटिया और प्लस अल्ट्रा जैसी एयरलाइंस भी खुद को बचाए रखने के लिए जूझ रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ईंधन उनकी परिचालन लागत का करीब 31.4 प्रतिशत हिस्सा होने वाला है, जबकि पहले यह लगभग 25 प्रतिशत था। इस वक्त पूरा एविएशन उद्योग भारी दबाव में है।