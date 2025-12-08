थाईलैंड की सेना कंबोडिया की सीमा में घुसी, लोगों ने अपने घर खाली किए
क्या है खबर?
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सोमवार को तनाव बढ़ने के बाद हवाई हमले शुरू हो गए हैं। थाई सेना ने कंबोडिया की सीमा में प्रवेश कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंबोडियाई अधिकारियों का कहना है कि थाई सैनिक बंटेय मींचे में और प्रे चान में घुस गए हैं और पास के गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं। सेनाओं के प्रवेश को देखते हुए डरे लोगों ने अपना घर छोड़कर
तनाव
अब तक पांच लोग मारे गए
थाईलैंड का कहना है कि रविवार को थाईलैंड के पूर्वी प्रांतों सिसाकेट और उबोन रत्चथानी के पास विवादित सीमा पर हुई नई झड़पों में उसके एक सैनिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दूसरी तरफ, कंबोडिया के सूचना मंत्री नेथ फेकट्रा ने बताया कि थाई हमलों में कम से कम 4 कंबोडियाई नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि ये मौतें ओद्दार मीन्ची और प्रेह विहियर प्रांतों में हुईं और 10 अन्य घायल हुए हैं।
डर
हजारों लोग कंबोडिया-थाईलैंड की सीमा से भागे
घातक हमले शुरू होने के बाद से दोनों सीमाई क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों ने दूसरी जगह शरण ली है। थाईलैंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि पांच थाई प्रांतों के लगभग 650 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है और क्षेत्रों से लगभग 35,000 लोगों को निकाला गया है। कंबोडिया से भी बच्चों के स्कूल से बाहर भागते हुए वीडियो सामने आए हैं। थाई और कंबोडिया दोनों हिंसा को नकार रहे हैं, लेकिन संघर्ष जारी है।
शांति
मलेशिया ने शांति की अपील की
जुलाई में थाईलैंड-कंबोडिया के बीच 5 दिन तक सीमा संघर्ष चला था, जिसमें 48 से अधिक लोग मारे गए और दोनों तरफ 2 लाख लोग विस्थापित हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जुलाई को प्रारंभिक युद्धविराम पर सहमति बनाई थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने अक्टूबर के अंत में मलेशिया में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की उपस्थिति में एक विस्तारित युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। संघर्ष फिर शुरू होने पर मलेशियाई प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की है।
ट्विटर पोस्ट
कंबोडिया के स्कूलों से भागते बच्चे
A troubling scene from the Thai Cambodian border today. As tension flared and artillery activity sounded across the line, a primary school in Oddar Meanchey told its students to leave immediately. Children hurried out of the building after hearing the noise from the front, moving… pic.twitter.com/1eb81QXK3Q— Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) December 8, 2025