ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के किनारे महिला की हत्या करने पर भारतीय मूल का नर्स दोषी करार
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के केर्न्स में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या के आरोप में भारतीय मूल के नर्स राजविंदर सिंह (41) को दोषी ठहराया गया है। राजविंदर पर 2018 में सुदूर उत्तरी क्वींसलैंड के एक सुनसान समुद्र तट पर 24 वर्षीय टोया कॉर्डिंग्ले की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। आरोपी पर रिकॉर्ड 10 लाख डॉलर का इनाम था। उसे सोमवार को केर्न्स सुप्रीम कोर्ट में जूरी ने सर्वसम्मति से दोषी ठहराया है। सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।
मामला
पूरा मामला क्या है?
स्वास्थ्य स्टोर कार्यकर्ता और पशु आश्रय स्वयंसेवक कॉर्डिंग्ले 21 अक्टूबर, 2018 को अपने कुत्ते को वांगेटी समुद्र तट ले गई थी। जब वह शाम तक अपने घर नहीं लौटीं तो उसकी खोज शुरू हुई। उन्हें अगली सुबह केर्न्स और पोर्ट डगलस के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के बीच वांगेट्टी समुद्र तट पर रेत के टीलों में आधा दबा हुआ था। पुलिस ने दावा किया कि कॉर्डिंग्ले का रेप हुआ था और उन्हें करीब 26 बार चाकू मारा गया था।
जांच
ऑस्ट्रेलिया छोड़कर भारत आ गया था राजविंदर
महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और शक राजविंदर पर गया। हालांकि, पंजाब निवासी राजविंदर अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर भारत आ गया। वह इनिसफेल में रहता था, जो अपराध स्थल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित एक शहर है। नवंबर 2022 को क्वींसलैंड सरकार ने उसके ऊपर सबसे बड़ा इनाम घोषित किया। इसके कुछ सप्ताह बाद वह दिल्ली में गिरफ्तार हो गया। उसे मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पित किया गया।