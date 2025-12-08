ऑस्ट्रेलिया में महिला की हत्या के दोषी ठहराए गए राजविंदर सिंह को 2022 में दिल्ली में पकड़ा गया था

ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के किनारे महिला की हत्या करने पर भारतीय मूल का नर्स दोषी करार

लेखन गजेंद्र 05:24 pm Dec 08, 202505:24 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के केर्न्स में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या के आरोप में भारतीय मूल के नर्स राजविंदर सिंह (41) को दोषी ठहराया गया है। राजविंदर पर 2018 में सुदूर उत्तरी क्वींसलैंड के एक सुनसान समुद्र तट पर 24 वर्षीय टोया कॉर्डिंग्ले की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। आरोपी पर रिकॉर्ड 10 लाख डॉलर का इनाम था। उसे सोमवार को केर्न्स सुप्रीम कोर्ट में जूरी ने सर्वसम्मति से दोषी ठहराया है। सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।