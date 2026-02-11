थाईलैंड में स्कूल में गोलीबारी, 3 लोग घायल; हमलावर को हिरासत में लिया गया

घटना

कब और कैसे हुई घटना?

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सोंगखला के हाट याई जिले में स्थित पातोंग प्रथान खीरी विट स्कूल पर हथियारबंद बंदूकधारी ने हमला किया। जब बच्चों की छुट्टी होने वाली थी, तभी बंदूकधारी स्कूल में घुसा और शिक्षकों-छात्रों को बंधक बना लिया। इस दौरान डरे हुए छात्र स्कूल इमारत में फंसे रहे। हाट याई पुलिस ने एक विशेष टीम को स्कूल को घेराव करने भेजा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए।