संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोलंबियाई राष्ट्रपति का साहस, ट्रंप के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग उठाई

संबोधन क्या बोले कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो? राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा, "अमेरिका से आए उन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, जिसमें वह वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हैं जिन्होंने उन युवाओं को निशाना बनाने का आदेश दिया था जो केवल गरीबी से बचना चाहते थे, जबकि कई कार्टेल मालिक अमेरिका में रहते हैं।" कैरेबियन सागर में अमेरिकी हमले को लेकर वाशिंगटन का कहना है कि वे वेनेजुएला के तट पर अमेरिका के मादक पदार्थ विरोधी अभियान का हिस्सा थे।

हमला क्या है अमेरिकी हमलों का मामला? अमेरिका की सेना ने इसी महीने कैरेबियाई सागर में 3 नावों पर हमला किया था, जिसमें पहला हमला 2 सितंबर, दूसरा 16 और तीसरा हमला 20 सितंबर को हुआ था। तीनों हमलों में क्रमश: 11, 3 और 3 लोग मारे गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने हमलों को लेकर सफाई दी कि ये नावें वेनेजुएला से रवाना हुई थीं और इनमें मादक पदार्थ भरा था, जिसे तस्करी की संभावना को देखते हुए रोकना जरूरी था।