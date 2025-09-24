संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोलंबियाई राष्ट्रपति का साहस, ट्रंप के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग उठाई
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कैरेबियन सागर में कथित मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में नौकाओं पर अमेरिकी हमलों के लिए ट्रंप के खिलाफ आपराधिक केस चलाया जाना चाहिए। पेट्रो ने कहा कि अमेरिकी हमले में गरीब और निहत्थे लोग मारे गए थे।
संबोधन
क्या बोले कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो?
राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा, "अमेरिका से आए उन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, जिसमें वह वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हैं जिन्होंने उन युवाओं को निशाना बनाने का आदेश दिया था जो केवल गरीबी से बचना चाहते थे, जबकि कई कार्टेल मालिक अमेरिका में रहते हैं।" कैरेबियन सागर में अमेरिकी हमले को लेकर वाशिंगटन का कहना है कि वे वेनेजुएला के तट पर अमेरिका के मादक पदार्थ विरोधी अभियान का हिस्सा थे।
हमला
क्या है अमेरिकी हमलों का मामला?
अमेरिका की सेना ने इसी महीने कैरेबियाई सागर में 3 नावों पर हमला किया था, जिसमें पहला हमला 2 सितंबर, दूसरा 16 और तीसरा हमला 20 सितंबर को हुआ था। तीनों हमलों में क्रमश: 11, 3 और 3 लोग मारे गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने हमलों को लेकर सफाई दी कि ये नावें वेनेजुएला से रवाना हुई थीं और इनमें मादक पदार्थ भरा था, जिसे तस्करी की संभावना को देखते हुए रोकना जरूरी था।
जानकारी
वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी हमलों की निंदा की
महासभा में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन मादक पदार्थ की तस्करी का बहाना बनाकर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है।