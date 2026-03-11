LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / गुजरात आ रहे थाईलैंड के मालवाहक जहाज पर होर्मुज जलडमरूमध्य में मिसाइल हमला, 20 सदस्य बचे
गुजरात आ रहे थाईलैंड के मालवाहक जहाज पर होर्मुज जलडमरूमध्य में मिसाइल हमला, 20 सदस्य बचे

गुजरात आ रहे थाईलैंड के मालवाहक जहाज पर होर्मुज जलडमरूमध्य में मिसाइल हमला, 20 सदस्य बचे

लेखन गजेंद्र
Mar 11, 2026
04:53 pm
क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच बुधवार को ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में थाईलैंड के एक मालवाहक जहाज को निशाने पर लिया है। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल ने जहाज पर हमला किया है, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा है। घटना के समय जहाज पर चालक दल के 20 सदस्य सवार थे, जिन्हें बचा लिया गया है। यह जहाज गुजरात बंदरगाह आ रहा था। जहाज में आग लग गई थी।

हमला

उत्तरी तट से 11 समुद्री मील दूर निशाना बनाया गया

जहाज ट्रैकिंग डेटा की माने तो मयूरी नारी नामक जहाज को ओमान के उत्तरी तट से लगभग 11 समुद्री मील दूर निशाना बनाया गया था। थाईलैंड सरकार ने पुष्टि की कि 20 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया, जबकि 3 सदस्य अभी जहाज पर सवार हैं। थाई नौसेना और ब्रितानी समुद्री व्यापार संचालन ने बताया कि मालवाहक जहाज पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला किया गया था। समुद्री अभिलेखों के अनुसार, यह जहाज प्रेशियस शिपिंग के स्वामित्व में है।

जांच

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ठनी

ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिकी-इजरायल हमले में अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को खोने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को कड़ी चेतावनी जारी की थी। उसने कहा था कि अगर होर्मुज से कोई भी जहाज गुजरता है तो उस पर हमला किया जाएगा। हालांकि, बाद में ईरान के उपविदेश मंत्री ने इसका खंडन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज बंद करने पर ईरान को 20 गुना ज्यादा असरदार हमले की धमकी दी है।

Advertisement

हमला

अमेरिका ने होर्मुज के पास ईरानी नौसेना के जहाजों को नष्ट किया

तनाव के बीच अमेरिका ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंग बिछाने वाले ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। अमेरिका के केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने बताया कि अमेरिकी सेना ने 10 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट के पास कई ईरानी नौसेना के जहाजो को खत्म कर दिया, जिसमें 16 माइनलेयर भी शामिल थे। कमान ने बताया कि सेना समुद्र में ईरानी सरकार की अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को परेशान करने की ताकत को कम कर रही है।

Advertisement