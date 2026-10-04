मौत की सजा से दो बार बची क्रिस्टा पाइक: टेनेसी में फांसी के प्रोटोकॉल पर उठे गंभीर सवाल

यह टेनेसी की पहली गड़बड़ फांसी नहीं है। राज्य ने 2022 के बाकी समय के लिए फांसी रोक दी थी। पहले दवा परीक्षण में दिक्कतें आने के बाद राज्य ने 2025 में पेंटोबार्बिटल की एक नई सिंगल-डोज विधि अपनाई थी। इस बदलाव के बाद टेनेसी के मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों ने मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने चिंता जताई कि यह प्रोटोकॉल उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कार्यकर्ता यह भी सवाल उठा रहे हैं कि टेनेसी अभी भी ऐसी दवा क्यों इस्तेमाल कर रहा है जिसे खुद संघीय सरकार ने बहुत कठोर मानकर छोड़ दिया था।