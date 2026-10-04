मौत की सजा से दो बार बची क्रिस्टा पाइक: टेनेसी में फांसी के प्रोटोकॉल पर उठे गंभीर सवाल
क्रिस्टा पाइक को फांसी देने की एक कोशिश नाकाम होने के बाद टेनेसी राज्य अब सबकी नजरों में आ गया है। पाइक 2 जानलेवा इंजेक्शन की खुराक से बच गईं और अब वेंटिलेटर पर हैं। इस नाकाम फांसी के बाद गवर्नर बिल ली ने जांच के आदेश दिए, खासकर तब जब जेल कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी एड स्टैंटन यह देखने के लिए जांच का नेतृत्व करेंगे कि क्या सही प्रक्रियाओं का पालन हुआ था।
टेनेसी के पेंटोबार्बिटल बदलने के बाद मुकदमे
यह टेनेसी की पहली गड़बड़ फांसी नहीं है। राज्य ने 2022 के बाकी समय के लिए फांसी रोक दी थी। पहले दवा परीक्षण में दिक्कतें आने के बाद राज्य ने 2025 में पेंटोबार्बिटल की एक नई सिंगल-डोज विधि अपनाई थी। इस बदलाव के बाद टेनेसी के मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों ने मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने चिंता जताई कि यह प्रोटोकॉल उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कार्यकर्ता यह भी सवाल उठा रहे हैं कि टेनेसी अभी भी ऐसी दवा क्यों इस्तेमाल कर रहा है जिसे खुद संघीय सरकार ने बहुत कठोर मानकर छोड़ दिया था।