पाकिस्तान: फैसलाबाद में गोंद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, बॉयलर फटने से 15 कर्मचारियों की मौत
पाकिस्तान के फैसलाबाद में फैक्ट्री में विस्फोट के बाद राहत और बचाव कार्य जारी

Nov 21, 2025
01:51 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के औद्योगिक केंद्र फैसलाबाद में एक गोंद बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि विस्फोट बॉयलर में हुआ है, जिसकी चपेट में आने से 15 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। विस्फोट के कारण एक इमारत ढह गई और आसपास की संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं हैं। बचाव कार्य चल रहा है।

ट्विटर पोस्ट

विस्फोट के बाद का दृश्य

धमाका

दूर तक दिखी धमाके की रोशनी

फैसलाबाद पंजाब की राजधानी लाहौर से 130 किलोमीटर दूर है। तड़के हुए विस्फोट की रोशनी काफी दूर तक देखी गई है। विस्फोट से फैक्टरी की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और पूरे इलाके में दहशत है। घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच दल गठित किया जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन (NTUF) के महासचिव नासिर मंसूर ने पंजाब सरकार और श्रम विभाग पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है।

जांच

पिछले साल भी हुआ था फैसलाबाद में भयानक हादसा

यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरियों में विस्फोट और आग लगने की घटना सामने आई है। यहां आग लगने का एक आम कारण खराब सुरक्षा मानक बताया जाता है। पिछले साल फ़ैसलाबाद की एक कपड़ा मिल में इसी तरह के बॉयलर विस्फोट में 12 से अधिक मज़दूर घायल हो गए थे। पिछले हफ़्ते पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 4 लोगों की मौत हुई थी।