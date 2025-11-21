पाकिस्तान: फैसलाबाद में गोंद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, बॉयलर फटने से 15 कर्मचारियों की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के औद्योगिक केंद्र फैसलाबाद में एक गोंद बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि विस्फोट बॉयलर में हुआ है, जिसकी चपेट में आने से 15 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। विस्फोट के कारण एक इमारत ढह गई और आसपास की संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं हैं। बचाव कार्य चल रहा है।
ट्विटर पोस्ट
विस्फोट के बाद का दृश्य
A powerful explosion occurred at a chemical plant in Pakistan, killing at least 14 people, Samaa TV reports— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2025
Among the victims are four children and two women.
The blast triggered a fire and partially collapsed the building. More people may be trapped under the debris, and… pic.twitter.com/174SH0EtTt
धमाका
दूर तक दिखी धमाके की रोशनी
फैसलाबाद पंजाब की राजधानी लाहौर से 130 किलोमीटर दूर है। तड़के हुए विस्फोट की रोशनी काफी दूर तक देखी गई है। विस्फोट से फैक्टरी की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और पूरे इलाके में दहशत है। घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच दल गठित किया जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन (NTUF) के महासचिव नासिर मंसूर ने पंजाब सरकार और श्रम विभाग पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है।
जांच
पिछले साल भी हुआ था फैसलाबाद में भयानक हादसा
यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरियों में विस्फोट और आग लगने की घटना सामने आई है। यहां आग लगने का एक आम कारण खराब सुरक्षा मानक बताया जाता है। पिछले साल फ़ैसलाबाद की एक कपड़ा मिल में इसी तरह के बॉयलर विस्फोट में 12 से अधिक मज़दूर घायल हो गए थे। पिछले हफ़्ते पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 4 लोगों की मौत हुई थी।