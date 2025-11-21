पाकिस्तान: फैसलाबाद में गोंद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, बॉयलर फटने से 15 कर्मचारियों की मौत

A powerful explosion occurred at a chemical plant in Pakistan, killing at least 14 people, Samaa TV reports Among the victims are four children and two women. The blast triggered a fire and partially collapsed the building. More people may be trapped under the debris, and… pic.twitter.com/174SH0EtTt

फैसलाबाद पंजाब की राजधानी लाहौर से 130 किलोमीटर दूर है। तड़के हुए विस्फोट की रोशनी काफी दूर तक देखी गई है। विस्फोट से फैक्टरी की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और पूरे इलाके में दहशत है। घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच दल गठित किया जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन (NTUF) के महासचिव नासिर मंसूर ने पंजाब सरकार और श्रम विभाग पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है।

जांच

पिछले साल भी हुआ था फैसलाबाद में भयानक हादसा

यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरियों में विस्फोट और आग लगने की घटना सामने आई है। यहां आग लगने का एक आम कारण खराब सुरक्षा मानक बताया जाता है। पिछले साल फ़ैसलाबाद की एक कपड़ा मिल में इसी तरह के बॉयलर विस्फोट में 12 से अधिक मज़दूर घायल हो गए थे। पिछले हफ़्ते पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 4 लोगों की मौत हुई थी।