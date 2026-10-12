फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान 14 साल के किशोर के चेहरे पर दागा आंसू गैस का गोला, पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू

फ्रांस में बिगड़ती स्कूली व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्रों और युवाओं पर पुलिस की बर्बरता का नया मामला सामने आया है।

यहां के सेंट-ओएन-ल'ऑमोन शहर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान 14 साल का ईडन गंभीर रूप से घायल हो गया। वह उस वक्त अपना फोन देख रहा था, तभी एक पुलिस अधिकारी ने उसे लाठी से मारा।

जब ईडन ने पुलिस को हमले का जवाब दिया, तो एक दूसरे अधिकारी ने कौगर लॉन्चर से आंसू गैस का एक गोला दाग दिया, जो सीधे ईडन के चेहरे पर लगा।

इस हमले से ईडन को स्थायी विकलांगता हो सकती है या चेहरा विकृत हो सकता है। मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ सरकारी पद पर रहते हुए ऐसा हमला करने की जांच चल रही है।