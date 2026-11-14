अमेरिका: मिसिसिपी नदी में जहाज की टक्कर से पलटा क्रूज, 32 घायल; 129 यात्री सवार थे

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 12:30 बजे हुई, जब टैंकर जहाज ने खड़े हुए क्रूज को टक्कर मार दी।

जहाज का नाम 'अटलांटिक एस्फाल्ट' और क्रूज का नाम 'अमेरिकन हेरिटेज' बताया जा रहा है, जिसका संचालन अमेरिकन क्रूज लाइंस द्वारा किया जाता है।

घटना के वक्त क्रूज नदी किनारे खड़ा था और यात्री उतर रहे थे। तभी 160 मीटर लंबे जहाज ने बाईं से टक्कर मार दी, जिसके बाद क्रूज पलट गया।