शेख हसीना, जिनकी सरकार को 2024 में एक छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन ने हटा दिया था, तब से भारत में हैं।

उन्होंने कहा है कि वह वापस लौटकर कानूनी मुकदमों का सामना करेंगी। उनके इस ऐलान से पार्टी में नई जान आ गई है और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और भी बढ़ गए हैं।

दूसरी तरफ, हिंसा भी बढ़ रही है, जिसमें अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं।

इन सबके बीच, हालात को काबू में रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।