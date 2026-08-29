नेपाल में बाढ़ में 21 तीर्थयात्रियों ने साड़ी के सहारे बचाई अपनी जान

लगभग ढाई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद नेपाली सेना ने इस पूरे दल को बचा लिया। शुक्रवार की रात इन तीर्थयात्रियों को चेन्नई में अपने परिवार से मिला दिया गया। इस बीच चीनी सीमा के उस तरफ करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं, 320 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है और लगभग 100 भारतीय मूल के लोगों तक भी अभी तक पहुंचा नहीं जा सका है। इस आपदा का भयानक असर हुआ है, जिसमें 626 लोगों की जान चली गई और 2,426 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल की मदद के लिए खाने-पीने का सामान और मेडिकल सहायता भेजी है।