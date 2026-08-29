'बंटवारा 1947' के फ्लॉप होने पर क्या बोलीं शबाना आजमी?

'बंटवारा 1947' की असफलता पर शबाना आजमी बोलीं- अमिताभ को अपनाया तो सनी को क्यों नहीं?

लेखन नेहा शर्मा 10:49 am Aug 29, 202610:49 am

क्या है खबर?

सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आई ये फिल्म अब तक महज 53 करोड़ रुपये ही कमा सकी है। इसके उलट, साथ में रिलीज हुई इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म के इस निराशाजनक प्रदर्शन पर इसमें अहम भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।