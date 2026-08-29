एशियाई खेल 2026 के लिए BCCI भेज सकता है दूसरी श्रेणी की टीम

एशियाई खेल 2026: क्या BCCI भेजेगा दूसरी श्रेणी की टीम? लचर व्यवस्थाओं से नाराजगी

लेखन भारत शर्मा 11:15 am Aug 29, 202611:15 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) जापान के ऐची-नागोया में होने वाले आगामी एशियाई खेल 2026 में क्रिकेट आयोजनों की तैयारियों से बेहद नाखुश हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, खिलाड़ियों की सुविधाओं और खराब व्यवस्थाओं को देखते हुए BCCI इन खेलों में दूसरी श्रेणी की टीम भेजने पर विचार कर रहा है। बता दें कि पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से 3 अक्टूबर और महिलाओं की 17 से 22 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।