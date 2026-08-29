RSS, चीन और प्रधानमंत्री मोदी के काम; क्यों विवादों में है सोनिया गांधी की किताब?

सूत्रों के अनुसार, किताब में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और सीमा पर मौजूदा स्थिति का वर्णन किया गया है। ये ऐसा मुद्दा है, जिसे कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के अंदर और बाहर बार-बार उठाया है।

वहीं, सोनिया ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यशैली के साथ-साथ केंद्र सरकार की कई प्रमुख नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं।

RSS के राष्ट्रीय मामलों और सामाजिक ढांचे पर प्रभाव को लेकर विचार भी शामिल हैं।