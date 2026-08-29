दिल्ली NCR में CNG के दामों में फिर से बढ़ाेतरी की गई है

दिल्ली NCR में CNG 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी, जानिए अब कितनी हुई कीमत

क्या है खबर?

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में बदलाव की घोषणा की। इसके बाद शनिवार (29 अगस्त) को दिल्ली NCR में CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में CNG की खुदरा कीमत अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि पहले यह 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम थी। बदली हुई कीमतें IGL द्वारा सर्विस दिए जाने वाले पड़ोसी शहरों पर भी लागू होंगी।