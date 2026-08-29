CXMT ने अमेरिकी रक्षा के खिलाफ मुकदमा दायर किया है

CXMT ने चीनी सेना कंपनी का दर्जा दिए जाने को लेकर पेंटागन पर किया मुकदमा

क्या है खबर?

चीन की मेमोरी चिप निर्माता चांगशिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज (CXMT) ने अमेरिका के रक्षा विभाग (पेंटागन) पर मुकदमा किया। यह उसका नाम चीनी सेना की मदद करने वाली कंपनियों की सूची में शामिल करने के आरोपों के खिलाफ किया गया है। कंपनी ने फेडरल मुकदमे में कहा, "CXMT का चीनी सेना से कोई संबंध नहीं है।" CXMT अपने DRAM चिप्स को आम लोगों और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए डिजाइन, प्रोड्यूस और बेचती है न कि सेना के इस्तेमाल के लिए।"