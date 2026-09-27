पाक-अफगान सीमा पर हाई अलर्ट: घुसपैठ करते 28 लड़ाके मारे गए, तालिबान ने की पुष्टि

पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि उन्होंने लड़ाकों को पाकिस्तानी इलाके में घुसकर परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की थी। इस घटना के बाद से दोनों तरफ सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। सैनिक पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और रुक-रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी की खबरें भी आ रही हैं।