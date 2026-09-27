पाक-अफगान सीमा पर हाई अलर्ट: घुसपैठ करते 28 लड़ाके मारे गए, तालिबान ने की पुष्टि
दुनिया
अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर माहौल बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है। दरअसल, पाकिस्तान से पूर्वी अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे 28 लड़ाके मारे गए हैं। इनमें से ज़्यादातर पहले अफगान सुरक्षाकर्मी रह चुके थे।
तालिबान ने इन मौतों की पुष्टि की है। ये सभी पाकिस्तान से पूर्वी अफगानिस्तान में दाखिल होते समय मारे गए थे।
पाकिस्तानी सूत्रों ने कहा- घुसपैठियों के खिलाफ हुई कार्रवाई
पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि उन्होंने लड़ाकों को पाकिस्तानी इलाके में घुसकर परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की थी। इस घटना के बाद से दोनों तरफ सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। सैनिक पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और रुक-रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी की खबरें भी आ रही हैं।