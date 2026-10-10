ताइवान का रिकॉर्ड रक्षा बजट: चीन को युद्ध रोकने का कड़ा संदेश

ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने अभी-अभी देश के रक्षा बजट में एक बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 2027 के लिए यह बजट 1.1 ट्रिलियन न्यू ताइवानी डॉलर (लगभग 3.33 लाख करोड़ रुपये) का होगा। यह फैसला चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच आया है। लाई चिंग-ते ने बताया कि इस कदम का मकसद लड़ाई को भड़काना नहीं है, बल्कि युद्ध को रोकना है। उनका कहना है कि ताइवान यह दिखाना चाहता है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है, साथ ही वह शांति की उम्मीद भी रखता है।