ताइवान का रिकॉर्ड रक्षा बजट: चीन को युद्ध रोकने का कड़ा संदेश
ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने अभी-अभी देश के रक्षा बजट में एक बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 2027 के लिए यह बजट 1.1 ट्रिलियन न्यू ताइवानी डॉलर (लगभग 3.33 लाख करोड़ रुपये) का होगा। यह फैसला चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच आया है। लाई चिंग-ते ने बताया कि इस कदम का मकसद लड़ाई को भड़काना नहीं है, बल्कि युद्ध को रोकना है। उनका कहना है कि ताइवान यह दिखाना चाहता है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है, साथ ही वह शांति की उम्मीद भी रखता है।
ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर सैन्य प्रदर्शन
ताइवान के राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों ने आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने यह भी कहा कि ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच होने वाली बातचीत का स्वागत करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ताइवान को अपने अस्तित्व का पूरा अधिकार है और वह शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाना चाहता है, भले ही बीजिंग लगातार दबाव बना रहा हो।