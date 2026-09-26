क्या खतरे में है दुनिया की चिप सप्लाई चेन?

आज ताइवान उन्नत सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। वू ने बताया कि इस इंडस्ट्री की सुरक्षा केवल स्थानीय सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिका के हितों के लिए भी फायदेमंद है। फिलहाल 11 अरब डॉलर (1.05 लाख करोड़ रुपये) अमेरिकी हथियारों का पैकेज मंजूर हो चुका है, लेकिन 14 अरब डॉलर (लगभग 1.34 लाख करोड़ रुपये) का एक और समझौता अभी भी पेंडिंग है। इन सौदों पर चल रही खींचतान साफ करती है कि यहां लिए गए कदम दुनिया भर में टेक सप्लाई पर असर डाल सकते हैं और क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।