स्विट्जरलैंड में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, सिर्फ 3 साल में 20 प्रतिशत बर्फ बना पानी

स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 2021 के बाद से अब तक उनकी लगभग 20 प्रतिशत बर्फ पिघल चुकी है, और सिर्फ 2026 के शुरुआती आठ महीनों में तो 5.5 प्रतिशत बर्फ खत्म हो गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्विट्जरलैंड ने महज 5 सालों में अपनी लगभग एक-पांचवीं बर्फ खो दी है, जिससे इस अल्पाइन देश का नाटकीय रूप से कायापलट हो गया है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि भीषण गर्मी और कम बर्फबारी इसकी मुख्य वजह हैं। इस वजह से स्विस आल्प्स का विश्व प्रसिद्ध नजारा अब आंखों के सामने बदल रहा है।