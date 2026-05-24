पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास धमाका, 23 लोगों की मौत और 47 घायल

पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास धमाके की खबर है। इस धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई है जबकि 47 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाकर ये हमला किया गया। शुरुआती रिपोर्ट में धमाके के पीछे आत्मघाती हमलावर के होने की खबर सामने आ रही है। घायलों की संख्या को देखते हुए हताहतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।

रेल सैनिकों को ले जा रही ट्रेन को बनाया गया निशाना रिपोर्ट के मुताबिक, जिस ट्रेन को निशाना बनाया गया, वो क्वेटा कैंट स्टेशन से निकली थी और उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान सवार थे। मृतकों में जवानों के भी शामिल होने की भी खबर है। ये घटना क्वेटा के चमन फाटक के पास हुई। घटना के बाद सामने आए कथित वीडियो में ट्रेन का भारी नुकसान हुआ दिख रहा है। साथ ही घटनास्थल से धुंआ भी उठता दिखाई दे रहा है।

डिब्बे ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, पार्किंग में खड़ी कारों को नुकसान अधिकारियों ने बताया कि क्वेटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन को चमन फाटक के पास निशाना बनाया गया। धमाका इतना तेज था कि इंजन समेत ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए और 2 डिब्बे पलट गए। पास की पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद कुछ ट्रेनों को एहतियात के तौर पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया है।

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बयान रेल मंत्री ने हमले की निंदा की बलूचिस्तान सरकार के अधिकारी बाबर यूसुफजई ने बताया कि पुलिस, सुरक्षा बल और बचाव कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं। रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे कायराना आतंकी हमला बताते हुए कहा, "ऐसे हमले आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ट्रक और राहत ट्रेन भी मौके पर भेजी गई है।" रेल मंत्री ने घटना की रिपोर्ट मांगी है।

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