कैलिफ़ोर्निया में दोहरा हत्याकांड: केरलम की बेटियों के शव घर लाने में जुटे मंत्री सुरेश गोपी
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी कैलिफोर्निया में हुई एक दुखद घटना में जान गंवाने वाली केरलम की 2 महिलाओं के शव वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना और एन मैथ्यू नाम की इन महिलाओं की मौत से सिर्फ उनके परिवार ही नहीं, बल्कि जानने वाले भी सदमे में हैं। पुलिस का कहना है कि जिस महिला पर शक है, यानी अनिला, वह दोनों पीड़ितों को जानती थी और फिलहाल वह अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है। गोपी ने बताया है कि वह सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि कागजी कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। हालांकि, पुलिस की जांच अभी भी जारी है, इसलिए शव वापस आने में थोड़ा और समय लग सकता है।
अनिला पर 2 महिलाओं की हत्या का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, अनिला ने पहले मैथ्यू पर उनके ही अपार्टमेंट में चाकू से हमला किया। बाद में उसने एक कार का इस्तेमाल करके अंजना की भी जान ले ली। शुरुआत में अंजना के परिवारवालों को बताया गया था कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि यह एक सोची-समझी हत्या थी। अंजना साल 2021 में अमेरिका गई थीं। उनके पीछे उनके पति और एक छोटी बेटी है, जो इस घटना से गहरे सदमे में हैं।