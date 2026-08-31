कैलिफ़ोर्निया में दोहरा हत्याकांड: केरलम की बेटियों के शव घर लाने में जुटे मंत्री सुरेश गोपी

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी कैलिफोर्निया में हुई एक दुखद घटना में जान गंवाने वाली केरलम की 2 महिलाओं के शव वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना और एन मैथ्यू नाम की इन महिलाओं की मौत से सिर्फ उनके परिवार ही नहीं, बल्कि जानने वाले भी सदमे में हैं। पुलिस का कहना है कि जिस महिला पर शक है, यानी अनिला, वह दोनों पीड़ितों को जानती थी और फिलहाल वह अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है। गोपी ने बताया है कि वह सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि कागजी कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। हालांकि, पुलिस की जांच अभी भी जारी है, इसलिए शव वापस आने में थोड़ा और समय लग सकता है।