'मिर्जापुर: द मूवी' सेंसर बोर्ड से पास हुई

'मिर्जापुर: द मूवी' पर CBFC ने डाली पैनी नजर, कई बदलावों के बाद दिया ये प्रमाणपत्र

लेखन ज्योति सिंह 11:34 am Aug 31, 202611:34 am

क्या है खबर?

अली फजल और पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' अपनी रिलीज से कुछ दिन दूर है। इससे पहले फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के हवाले किया गया, जिसके तहत गैंगस्टर-ड्रामा में कई बड़े बदलाव होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणपत्र सौंपने से पहले निर्माताओं से इसमें कई कट लगाने को कहा। बता दें कि 'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि निर्माता एक्सेल एंटरटेनमेंट है।