BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल ने भारत-बांग्लादेश सीरीज पर अहम बयान दिया है

भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जाएगी द्विपक्षीय सीरीज? BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल का बड़ा खुलासा

लेखन भारत शर्मा 11:35 am Aug 31, 202611:35 am

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के नए अध्यक्ष तमीम इकबाल ने स्पष्ट किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी घरेलू द्विपक्षीय सीरीज को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। दोनों बोर्ड अब नई उपयुक्त विंडो (समय) तलाश रहे हैं। बता दें कि इस सीरीज में 3 वनडे और 3 टी-20 मुकाबले खेले जाने थे, जिसका आयोजन अगस्त-सितंबर में होना तय हुआ था। हालांकि, कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते अब इसे तय समय पर आयोजित कराना संभव नहीं है।