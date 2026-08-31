बैंक ने उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया तेज कर दी है

कौन हैं कैजाद भरूचा? HDFC बैंक के अगले CEO बनने की दौर में सबसे आगे

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:52 am Aug 31, 202610:52 am

क्या है खबर?

HDFC बैंक के नए CEO को लेकर तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है। बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैजाद भरूचा इस पद के लिए सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मौजूदा MD और CEO शशिधर जगदीशन 26 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने दोबारा इस पद के लिए आवेदन नहीं करने का फैसला किया है। इसके बाद बैंक ने उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हालांकि, अंतिम नियुक्ति अभी तय नहीं हुई है।