इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के बाद WTC अंक तालिका में फायदा हुआ है

इंग्लैंड की लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के बाद WTC की अंक तालिका में कैसी है स्थिति?

लेखन भारत शर्मा 11:01 am Aug 31, 202611:01 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए के दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 194 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड से मिले 389 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी पारी में महज 194 रनों पर ढेर हो गई। इस जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में इंग्लैंड को बड़ा फायदा हुआ है। आइए उस पर नजर डालते हैं।