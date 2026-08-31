दिल्ली में नामी स्कूल के कैब चालक ने नर्सरी की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया

दिल्ली में नामी स्कूल के कैब चालक ने नर्सरी की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया, गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 11:33 am Aug 31, 202611:33 am

क्या है खबर?

दिल्ली में बवाना इलाके के एक नामी स्कूल में 3 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में स्कूल के कैब चालक को गिरफ्तार किया है। बच्ची नर्सरी कक्षा की छात्रा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को चॉकलेट का लालच देकर फुसलाया और कई मौकों पर उसे गलत तरीके से छुआ। बच्ची नर्सरी कक्षा की छात्रा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।