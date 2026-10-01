अमेरिका के टेनेसी में फेल हुआ 'मौत का इंजेक्शन', फांसी के दौरान खर्राटे लेती रही अपराधी

गवाहों ने बताया कि फांसी देने की एक घंटे तक चली कोशिश के दौरान पाईक खर्राटे ले रही थीं और साफ तौर पर जिंदा थीं। इस बीच जेल अधिकारियों ने चैंबर के पर्दे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए।

इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पाईक का यह मामला कोई अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई नाकाम फांसियां देखने को मिली हैं।

इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका में मौत की सजा को आखिर कैसे अंजाम दिया जाता है।

इस साल मई में 1994 में 3 लोगों के अपहरण और हत्या के दोषी टोनी कैरुथर्स को मौत का इंजेक्शन दिया जाना था, लेकिन असफल प्रयास के कारण उनकी सजा रद्द कर दी गई थी।