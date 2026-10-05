इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद तक पैदल मार्च, सड़कों पर बिछे कंटेनर
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है।
करीब 5,000 समर्थक लक्की मारवात से इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोग उनकी रिहाई और बेहतर इलाज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इमरान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं।
इमरान खान की पार्टी PTI और सरकार के बीच बातचीत टूट जाने के बाद रैली शुरू होने में कुछ देरी हुई थी। रैली को देखते हुए इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
कंटेनरों से सड़कें जाम, नकवी ने अफरीदी को ठहराया जिम्मेदार
यह पैदल मार्च गुरुवार 8 अक्टूबर तक इस्लामाबाद से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में एक कस्बे तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों ने बड़े-बड़े शिपिंग कंटेनरों से मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है।
PTI का कहना है कि इमरान खान से मिलने और उनकी तुरंत मेडिकल जांच और इलाज कराने की उनकी मांगों को अधिकारी नहीं मान रहे हैं, जबकि सप्रीम कोर्ट का आदेश है।
इस बीच, आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पर बातचीत को खराब करने का आरोप लगाया है।
जेल में बंद होने के बावजूद, इमरान खान अभी भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बने हुए हैं, उनके समर्थक PTI के झंडे लहराते हुए और 'इमरान खान को रिहा करो' का पोस्टर लगे ट्रक में चलते हुए दिखा रहे हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है।