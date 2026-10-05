इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इस्लामाबाद तक पैदल मार्च, सड़कों पर बिछे कंटेनर

यह पैदल मार्च गुरुवार 8 अक्टूबर तक इस्लामाबाद से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में एक कस्बे तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों ने बड़े-बड़े शिपिंग कंटेनरों से मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है।

PTI का कहना है कि इमरान खान से मिलने और उनकी तुरंत मेडिकल जांच और इलाज कराने की उनकी मांगों को अधिकारी नहीं मान रहे हैं, जबकि सप्रीम कोर्ट का आदेश है।

इस बीच, आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पर बातचीत को खराब करने का आरोप लगाया है।

जेल में बंद होने के बावजूद, इमरान खान अभी भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बने हुए हैं, उनके समर्थक PTI के झंडे लहराते हुए और 'इमरान खान को रिहा करो' का पोस्टर लगे ट्रक में चलते हुए दिखा रहे हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है।