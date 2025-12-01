पाकिस्तान: क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, 6 जवानों की मौत 

पाकिस्तानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर आतंकियों ने वाहन पर आत्मघाती विस्फोटक उपकरण लगाकर हमला किया। हमले के तुरंत बाद हथियारबंद हमलावर फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय में घुस गए। मुख्यालय परिसर के भीतर अभी भी गोलीबारी और झड़पें जारी हैं। स्थिति को अत्यंत तनावपूर्ण बताया गया है। हमले के देखते हुए सभी संबंधित अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल पर सहायता के लिए क्वेटा से दो हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं।

हालात

BLA ने पाकिस्तानी सुरक्षा ठिकानों पर बढ़ाए हमले

हाल में BLA ने पाकिस्तानी सुरक्षा ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत 11 मार्च को उस समय हुई, जब उग्रवादियों ने करीब 440 यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन पर बड़ा हमला किया था। उसके बाद यह ट्रेन लगातार निशाने पर बनी रही। जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में भी इस ट्रेन को लक्ष्य बनाते हुए कई धमाके और रॉकेट हमले किए गए थे, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई थी।