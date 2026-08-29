नेपाल में बाढ़ का तांडव: 500 से अधिक की मौत, भारत ने भेजा विशेष दल

नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लगभग 2000 लोग अभी भी लापता हैं। देश इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है।

ऐसे मुश्किल हालात में पड़ोसी देश भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने अपनी मेडिकल और बचाव विशेषज्ञों की 11 सदस्यीय टीम नेपाल भेजी है, जो खासकर रसुआ जैसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने पर ध्यान दे रही है।

नेपाल के अनुरोध पर पहुंची यह टीम उम्मीद कर रही है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल पाएगी।