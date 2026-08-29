नेपाल में बाढ़ का तांडव: 500 से अधिक की मौत, भारत ने भेजा विशेष दल
नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लगभग 2000 लोग अभी भी लापता हैं। देश इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
ऐसे मुश्किल हालात में पड़ोसी देश भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने अपनी मेडिकल और बचाव विशेषज्ञों की 11 सदस्यीय टीम नेपाल भेजी है, जो खासकर रसुआ जैसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने पर ध्यान दे रही है।
नेपाल के अनुरोध पर पहुंची यह टीम उम्मीद कर रही है कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल पाएगी।
नेपाल ने 42 बेली ब्रिज की योजना बनाई
राहत और बचाव के इस पूरे अभियान में नेपाल की अपनी सुरक्षा बल सबसे आगे हैं। वे जमीनी हालात को सबसे बेहतर समझते हैं और इसीलिए राहत कार्य में उनकी भूमिका बहुत अहम है।
फिर भी, भारी तबाही, खासकर सड़कों और पुलों को हुए नुकसान को देखते हुए, नेपाल सरकार ने भारत और चीन से अतिरिक्त मदद मांगी है।
इसी योजना के तहत, सरकार ने 42 बेली ब्रिज बनाने का फैसला लिया है। ये ऐसे पुल हैं जो जल्दी तैयार हो जाते हैं और आपदा के कारण एक-दूसरे से कट गए समुदायों को फिर से जोड़ने में मदद करेंगे।