कैलाश मानसरोवर यात्रा पर संकट: नेपाल-तिब्बत में 26 लापता, परिवारों की आखिरी उम्मीद है खराब नेटवर्क

कुछ तीर्थयात्रियों से उनके अपनों की 26 अगस्त को फ्रेंडशिप ब्रिज के पास आखिरी बार बात हुई थी, जिसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। कई परिवार अभी भी उम्मीद पाले हुए हैं कि यह खामोशी सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाके में खराब नेटवर्क के कारण है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने एक सूची जारी की है, लेकिन अभी भी सभी लोग अपने प्रियजनों के सुरक्षित लौटने की उम्मीद और प्रार्थना कर रहे हैं।