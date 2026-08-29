नेपाल में बाढ़ का रौद्र रूप: अब तक हुई 626 लोगों की मौत, 2,400 से अधिक लापता
नेपाल इस हफ्ते आई भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। इससे अब तक 626 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से घर, सड़कें, पुल और यहां तक कि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स भी बुरी तरह तबाह हो गए हैं। बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में खोज और राहत अभियान चला रहे हैं। इस बीच कई संगठन और लोग भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में 409 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा
प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 409 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा हो गई है। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा आपदा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा के तुरंत बाद ही दान किया गया। वित्त मंत्रालय ने 10 व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से दान करना आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी आपदा राहत कोष में अपने एक महीने का वेतन दान करेंगे।