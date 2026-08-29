नेपाल में बाढ़ का रौद्र रूप: अब तक हुई 626 लोगों की मौत, 2,400 से अधिक लापता

नेपाल इस हफ्ते आई भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। इससे अब तक 626 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से घर, सड़कें, पुल और यहां तक कि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स भी बुरी तरह तबाह हो गए हैं। बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में खोज और राहत अभियान चला रहे हैं। इस बीच कई संगठन और लोग भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं।