नेपाल बाढ़: ग्लेशियर फटने से 734 की मौत, 2,498 लापता

नेपाल की आपदा एजेंसी के मुताबिक, मरने वालों का आंकड़ा 734 तक पहुंच गया है, जबकि 2,498 लोग अब भी लापता हैं। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं।

तिब्बत में चीन के सरकारी चैनल CCTV ने 16 मौतों और 546 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है।

रात भर की बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर नेपाल के ज्यादातर जिलों में राहत और बचाव के कामों को मुश्किल बना रहा है। पूरी की पूरी बस्तियां पानी में बह गई हैं और लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है, क्योंकि नदियों का खतरा अब भी बना हुआ है।