नेपाल बाढ़: ग्लेशियर फटने से 734 की मौत, 2,498 लापता
नेपाल के रसुवा जिले में ग्लेशियर खिसकने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियां उफान पर हैं, जिनकी वजह से सड़कें, पुल और कई घर पानी में बह गए।
मुख्य बाजार की 500 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गईं। अभी 562 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनके परिवार बेसब्री से अपनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं।
नेपाल में 734 मौतें, 2,498 लापता
नेपाल की आपदा एजेंसी के मुताबिक, मरने वालों का आंकड़ा 734 तक पहुंच गया है, जबकि 2,498 लोग अब भी लापता हैं। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं।
तिब्बत में चीन के सरकारी चैनल CCTV ने 16 मौतों और 546 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है।
रात भर की बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर नेपाल के ज्यादातर जिलों में राहत और बचाव के कामों को मुश्किल बना रहा है। पूरी की पूरी बस्तियां पानी में बह गई हैं और लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है, क्योंकि नदियों का खतरा अब भी बना हुआ है।